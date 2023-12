USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigt

Werbung







Durch die gestiegenen Anträge gehen einige Marktteilnehmer von einer Abschwächung des Arbeitsmarktes in den USA aus.



Die Anträge sind um 12.000 auf 218.000 Anträge gestiegen, zuvor wurde mit einem niedrigeren Anstieg gerechnet. Dies könnten erste Warnzeichen für die Währungshüter in den USA sein. Die US-amerikanischen Börsen reagierten positiv auf die Zahlen, da höhere Arbeitslosenzahlen ein Indikator für Zinssenkungen sein können. Da im nächsten Jahr schon von Zinssenkungen ausgegangen wird, unterstützen die Arbeitslosenzahlen diese Erwartungen zusätzlich.









Quelle: HSBC