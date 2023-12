Heute im gabb: Um 12:21 liegt der ATX TR mit +0.16 Prozent im Plus bei 7582 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 14.93% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +5.03% auf 0.7825 Euro, dahinter Pierer Mobility mit +3.01% auf 49.55 Euro und EuroTeleSites AG mit +2.35% auf 3.5925 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16748 (+0.26%, Ultimo 2022: 13923, 20.29% ytd). - News zu Wiener Börse, Mayr-Melnhof, UBM, Wienerberger- Nachlese: 6b47-Update Alsergrund, Birgit Bruckner Behavourial Finance - Kurze zu Ottakringer- Unser Robot sagt: RHI Magnesita, Amag, FACC auffällig; Stefan Borgas führt in der GGC- Börsegeschichte 29.12.: Extremes zu Palfinger und bitte wieder so wie 1997- Österreich-Depots: Bilanz zum Jahresende- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: ...

