Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Corporate Bonds haben sich in den vergangenen Monaten wieder zu einer echten Alternative für renditesuchende Anleger*innen entwickelt, so die Deutsche Börse AG.Dank der gestiegenen Zinsen seien "durchgängig Käufer" am Markt, berichte Rainer Petz von Oddo BHF. Der Händler beobachte an der Frankfurter Börse gerade seitens der Privaten eine "deutliche Belebung". Besonders im zweiten Halbjahr hätten die Umsätze spürbar angezogen. "Der Markt ist nicht mehr zu vergleichen mit den Vorjahren". ...

