Rund ein Jahr ist es nun her, dass das von Microsoft unterstützte OpenAI seinen Chatbot ChatGPT auf die Menschheit losgelassen hat und in dieser Zeit ist zumindest in der Fantasie der Menschen viel passiert. Der Aktienkurs von Microsoft schoss um gut 50 Prozent in die Höhe und noch immer malen sich viele Anteilseigner enorme Wachstumschancen aus. Es gibt aber auch Gegenwind zu vernehmen.Anzeige:Jener kommt aktuell aus Richtung der US-Zeitung "New York Times". Jene hat nach erfolglosen Verhandlungen Klage gegen OpenAI und Microsoft ...

