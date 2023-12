© Foto: Mateusz Slodkowski - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Technologieaktien sind in diesem Jahr die großen Gewinner. Allen voran CrowdStrike und Nvidia, deren Aktienkurse im Zuge der Tech-Rallye stark gestiegen sind. Hier sind die Top 10 der Nasdaq-100-Werte für 2023.Wenn es einen Gewinner im Jahr 2023 gibt, dann sind es die Technologieaktien. In dieser Gruppe sind CrowdStrike Holdings und Nvidia die herausragenden Akteuren, denn sie gehören zu den Unternehmen, deren Aktienkurse sich im Zuge der allgemeinen Tech-Rallye in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt oder sogar verdreifacht haben. CNBC Pro hat auf Basis von FactSet die Nasdaq-100-Aktien mit der besten Performance in diesem Jahr ermittelt. Hier sind die Top 10 im Nasdaq 100 mit der …