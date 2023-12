Saskatoon, SK und Toronto, ON - 29. Dezember 2023 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - hat zugestimmt, einen Teil der Zinszahlungen, die an Queen's Road Capital Investment Ltd. ("QRC") (TSXV: QRC) bis zum 31. Dezember 2023 zu leisten sind, in Stammaktien zu begleichen.

Gemäß der unbesicherten Wandelschuldverschreibung vom 18. August 2020 zwischen QRC und dem Unternehmen (die "QRC-Schuldverschreibung 2020") schuldet das Unternehmen QRC zum 31. Dezember 2023 Zinsen in Höhe von 255.000 US$, von denen 74.998,84 US$ durch die Ausgabe von 26.978 Stammaktien des Unternehmens ("Aktien") zu einem angenommenen Preis von 2,78 US$ beglichen werden. Gemäß der unbesicherten Wandelschuldverschreibung vom 6. Dezember 2022 zwischen QRC und dem Unternehmen (die QRC-Schuldverschreibung 2022") schuldet das Unternehmen QRC zum 31. Dezember 2023 Zinsen in Höhe von 200.000 US$, von denen 49.998,30 US$ durch die Ausgabe von 17.985 Aktien zu einem angenommenen Preis von 2,78 US$ beglichen werden.

Gemäß den Bedingungen der QRC-Schuldverschreibung 2020 und der QRC-Schuldverschreibung 2022 ist der Teil der an QRC zu zahlenden Zinsen, der 2,5 % pro Jahr entspricht, in Aktien zu einem Preis pro Aktie zu zahlen, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs pro Aktie an der TSX Venture Exchange ("TSXV") an den zwanzig aufeinanderfolgenden Handelstagen entspricht, die drei Handelstage vor dem Fälligkeitsdatum dieser Zinsen enden. Der Anteil der an QRC zu zahlenden Zinsen für die QRC-Schuldverschreibung 2020 und die QRC-Schuldverschreibung 2022 in Höhe von 6,0 % bzw. 7,5 % pro Jahr ist in bar zu zahlen. Die Ausgabe der Aktien an QRC unterliegt der Genehmigung durch die TSXV.

IsoEnergy gewährt Optionen

IsoEnergy hat, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, 525.000 Incentive-Aktienoptionen an bestimmte Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater von IsoEnergy gewährt. Die Optionen wurden am 29. Dezember 2023 gewährt, haben eine Laufzeit von fünf Jahren, werden in drei jährlichen Raten ab dem Tag der Gewährung unverfallbar und können zu einem Preis von 3,55 $ pro IsoEnergy-Aktie ausgeübt werden.

Über IsoEnergy

IsoEnergy Ltd. (TSXV: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA, Australiens und Argentiniens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich der weltweit höchstgradigen angezeigten Uran-Mineralressource rühmen kann.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels Inc. getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Weitere Informationen & Investor Relations-Anfragen

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams

CEO und Direktor

E-Mail: info@isoenergy.ca

Telefon: 1-833-572-2333

Website: http://www.isoenergy.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

