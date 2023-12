Immer mehr Bitcoin werden von den Kryptobörsen abgezogen und wandern in die Hände von langfristigen Investoren. So verzeichnete Coinbase allein an diesem Mittwoch den Abfluss von 18.000 Bitcoin im Gegenwert von über 750 Millionen Dollar. Der Gesamtbestand an Bitcoin in Wallets von zentralisierten Börsen ist auf 2,3 Millionen Bitcoin gesunken, der niedrigste Stand seit April 2018.Run auf den BitcoinUnbestätigten Gerüchten zufolge sichern sich nicht nur Langfrist-Investoren den Bitcoin zum aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...