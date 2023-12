Der Kurs des Euro hat sich am letzten Handelstag des Jahres kaum verändert. Am Freitagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1066 US-Dollar und damit etwa so viel wie im frühen Handel. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag deutlich höher auf 1,1114 Dollar festgesetzt.Am Donnerstag war der Euro zeitweise bis auf 1,1139 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit ...

