Der DAX hat den letzten Handelstag eines starken Börsenjahres mit einem moderaten Plus beendet. Die positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt wurde von den US-Börsen gestützt, die mit Gewinnen erwartet werden und zudem am Donnerstag ihren Rekordlauf fortgesetzt hatten, bevor sie letztlich kaum verändert schlossen.Im verkürzten Geschäft legte der DAX um 0,3 Prozent auf 16.751,64 zu. Für das Gesamtjahr steht somit ein sattes Plus von 20,3 Prozent zu Buche.Der MDAX kletterte am Freitag ebenfalls um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...