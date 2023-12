Münster / Berlin (ots) -Es ist die klügste Art, gesund und fit ins neue Jahr zu starten - von zu Hause aus und von den Krankenkassen bezahlt. Doch viele Deutschen kennen den Digital-Health Trend noch gar nicht: Prevention - modernste Präventions-Kurse für Jeden am Computer, Tablet oder Handy. Was ist das genau?CyberHealth aus Münster (NRW) ist seit Jahren DER Anbieter digitaler Präventionskurse: Mit 11 zertifizierten 8-Wochenkursen, die Spaß und Resultate bringen, einer Kursbuchungszahl von fast 100.000 Kursen pro Jahr und Kooperationen zu den größten Krankenkassen.Was die meisten Deutschen nicht wissen: Alle gesetzlich Krankenversicherten (74 Mio. Menschen) haben das Recht auf zwei Präventionskurse im Jahr, um gesund zu bleiben oder abzunehmen. Die Kosten werden von den Kassen* übernommen, da die Kurse von CyberHealth nach §20 SGB V zertifiziert sind. Entwickelt nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Zeitlich und räumlich voll flexibel. Ob morgens vor der Arbeit oder mitten in der Nacht.Gerade jetzt zum neuen Jahr überlegen Viele, was sie - auch präventiv - für ihre Gesundheit tun können, Pfunde verlieren können. Welche 11 Gesundheitskurse die Deutschen am liebsten wählen, hat CyberHealth ausgewertet:Platz 1: Yoga für EinsteigerPlatz 2: Erfolgreich Abnehmen2 Mal Platz 3: Pilates und AusdauertrainingPlatz 5: RückencoachingPlatz 6: Ernährung & VitalitätPlatz 7: Yoga IntensivPlatz 8: Power durch Pause (Burnout-Prophylaxe)Zwei Mal Platz 9: "PMR Progressive Muskelentspannung" und "Endlich Nichtraucher"Platz 11: Diabetes-VorsorgeCyberHealth-CEO Oliver Neumann: "Gesund ist das neue smart - und jeder kann mitmachen, um sich mit unseren Online-Präventions-Kursen fit und gesund zu halten: Digital, nachhaltig - und von den Krankenkassen bezahlt."Mehr Infos: www.cyberHealth.de (http://www.cyberhealth.de/)*je nach Kasse zwischen 80 und 100%.CyberHealth Vorsätze Neujahr DigitalHealth Preventure Krankenkassen moregloryforprevention zukunftsmedizin Oliver Neumann Tom Dederichs Jonathan von GratkowskiPressekontakt:Medien-Anfragen beantworten wir gerne unter media@cyberhealth.deOriginal-Content von: CyberHealth, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173005/5682022