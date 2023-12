Anzeige / Werbung

Kurz vor Weihnachten veröffentlichte OrganiGram Holdings die Finanzergebnisse für das Fiskaljahr 2023 (endete per 30. September 2023). Wer sich eine positive Überraschung erhofft hatte, wurde enttäuscht…

OrganiGram Holdings verzeichnete zwar einen leichten Umsatzanstieg, weitete dafür aber den Verlust enorm aus… Schauen wir uns die Zahlen einmal im Detail an.



OrganiGram Holdings verzeichnete im Fiskaljahr 2023 einen Nettoumsatz in Höhe von 161,639 Mio. CAD. Das ist ein Plus in Höhe von 11 Prozent im Vergleich zum Fiskaljahr 2022. Damals wurde ein Nettoumsatz in Höhe von 145,809 Mio. CAD erzielt.

Das adjustierte EBITDA belief sich im Fiskaljahr 2023 auf +5,951 Mio. CAD, nach +3,484 Mio. CAD im Fiskaljahr 2022.

Bitter wurde es beim Nettoverlust. Dieser weitete sich im Fiskaljahr 2023 enorm aus und wurde mit -248,601 Mio. CAD angegeben, nach -14,283 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Unter charttechnischen Aspekten ist unverändert der Versuch der Aktie zu beobachten, einen tragfähigen Boden auszubilden. Vom Oktober-Tief bei 0,97 US-Dollar konnte sich die Aktie mittlerweile lösen, doch auf der Oberseite fehlt ihr nach wie vor die Durchschlagskraft. Die Rückkehr über die 1,6 US-Dollar wäre ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Bodenbildung.

