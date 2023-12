Surge Copper beschleunigt den Einstieg in das Kupferprojekt Berg in British Columbia und erwirbt direkt 100 % der Anteile, anstatt die Optionsvereinbarung aus 2020 abzuarbeiten. Silvercorp Metals kauft Orecorp und zahlt mit Cash und eigenen Aktien. Codelco und SQM haben die erste privat-öffentliche Lithium-Partnerschaft in Chile besiegelt und wollen bis 2060 kooperieren. Andean Precious Metals ...

