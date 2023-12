Wie investiert eigentlich ein Dozent? Darüber spricht David Salzmann im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Unter anderem durch seine Lehraufträge im Bereich Qualitätsmanagement bezieht der 33-Jährige ein sechsstelliges Jahreseinkommen. Als Salzmann noch kein Geld hatte, ging er von Bank zu Bank, um sich eine Eigentumswohnung zu finanzieren. Heute machen Immobilien einen Großteil seines Portfolios aus. Außerdem hat er sich mit einer Treppenhausreinigung ein zusätzliches passives Einkommen geschaffen. Warum der Eppsteiner bevorzugt auf Immobilien setzt und wie er zu Aktien steht, erfahren Sie in "Wie investiert..". DER AKTIONÄR TV begrüßt täglich tausende Anleger und berichtet über die wichtigsten Entwicklungen an den Märkten. Im neuen Format "Wie investiert.." wechselt Moderatorin Kübra Anac die Perspektive und fragt Privatanleger, welche Aktien sie im Fokus haben und wie sie ihr Geld investieren. Das Spannende daran: Acht Gäste aus verschiedenen Städten, mit unterschiedlichen Berufen und weit auseinanderliegenden Einkommen gewähren einen Einblick in ihre Portfolios. Wie die persönliche Geldanlage aussieht, ob beim unerfahrenen Studenten, risikobereiten Unternehmer oder der Rentnerin von nebenan, erfahren Sie jeden Freitag um 16 Uhr bei uns auf DER AKTIONÄR TV. Hier geht es zur Webseite von David Salzmann: http://www.davidsalzmann.com