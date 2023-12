Der größte US-amerikanische Krankenversicherer UnitedHealth verkauft sein Brasilien-Geschäft an einen privaten Investor. Die Veräußerung hat allerdings massive Folgen für das Nettoergebnis des Unternehmens. Den Abschluss der milliardenschweren Transaktion erwartet UnitedHealth indes im ersten Halbjahr 2024.Das Geschäft werde das Nettoergebnis mit rund sieben Milliarden Dollar belasten, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Eingabe an die US-Börsenaufsicht SEC mit. Die hohen Belastungen ändern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...