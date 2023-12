PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag des Jahres haben Europas wichtigste Aktienmärkte noch einmal leicht zugelegt. Damit endete ein starkes Börsenjahr nach einem wechselhaften Jahresverlauf. Der EuroStoxx 50 schloss am Freitag mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 4521,65 Punkten. Für das Jahr 2023 steht für den Leitindex der Eurozone damit ein Gewinn von mehr als 19 Prozent zu Buche.

Der französische Cac 40 legte am Freitag um 0,11 Prozent auf 7543,18 Zähler zu. Auf Jahressicht beläuft sich das Plus auf über 16 Prozent. Dagegen verzeichnete der britische FTSE 100 nur ein Jahresplus von knapp 4 Prozent. Am Freitag hatte er nach einem verkürzten Handel 0,14 Prozent höher bei 7733,24 Punkten./edh/he

