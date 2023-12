The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.12.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.12.2023



ISIN Name

DE0005152631 DEKA-TECHNOLOGIE TF

DE0009786285 DEKA-EUROPAPOTENTIAL TF

GB00BF49WF64 IOG PLC LS-01

IT0005536559 ILLA S.P.A.

KYG4809M1096 INNOVAT.INTL.ACQ.C. CL.A

NO0010947385 BW IDEOL AS NK -,10

US25470M1099 DISH NETWORK CORP.A DL-01

US2787152063 EBIX INC. DL-,10

US42207L1061 HEADHUNTER GRP (SP.ADR)/1

US74971D1019 RPT REALTY COM SBI DL-,01

US89157G8841 TOUGHBUILT IND. DL-,0001

