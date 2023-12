Münster (ots) -Eine dreistellige Jackpotsumme, rund 101 Millionen Euro, wartete bei der letzten Ziehung des Jahres an diesem Freitagabend (29.12.). Doch da der erste Gewinnrang bei Eurojackpot erneut nicht getroffen wurde, steigt die Mega-Jackpot-Summe zum Jahresstart 2024 auf rund 113 Millionen Euro. Den Jahreswechsel können dennoch neue Millionäre und Hochgewinner feiern: Sie waren erfolgreich in den Gewinnklassen 2 und 3.Deutsche Millionäre am FreitagMit Spannung warteten viele Tipper am Freitagabend (29. Dezember) auf die letzte Eurojackpot-Ziehung 2023. Mit den Gewinnzahlen 2, 21, 34, 40, 48 sowie den beiden Eurozahlen 2 und 6 können zehn Spielteilnehmer den Jahreswechsel als Millionäre bzw. neue Hochgewinner mit sechsstelligen Gewinnbeträgen feiern.Im zweiten Rang freuen sich zwei Spielteilnehmer aus Bayern und Hessen über 2.352.158,30 Euro. Weitere sechsstellige Hochgewinne von jeweils 226.494,80 Euro werden im dritten Rang in Hamburg (2 x), Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Norwegen, Dänemark und Polen ausgeschüttet.Jahresstart mit 113 Millionen Euro im JackpotAllerdings: Auch bei der zwölften Ziehung der aktuellen Jackpotphase blieb die oberste Gewinnklasse mit einem Jackpot von rund 101 Mio. Euro unbesetzt. Zur ersten Eurojackpot-Ziehung im neuen Jahr am kommenden Dienstag (2. Januar) wartet nun ein Mega-Jackpot von rund 113 Millionen Euro. Setzt sich dabei die aktuelle Serie der deutschen Jackpotgewinner fort? Die letzten neun Treffer in der ersten Gewinnklasse wurden allesamt in Deutschland ausgezahlt. Zuletzt am 17. November. Bei dieser Ziehung gingen rund 36,5 Millionen Euro nach Niedersachsen.Chance auf den JackpotNeues Jahr, neues Glück? Wer seine Chancen auf den 113-Millionen-Jackpot nutzen will, kann seinen Tipp in den Lotto-Annahmestellen oder im Internet unter www.eurojackpot.de abgegeben. Die Spielteilnahme ist bis Dienstagabend um 19 Uhr möglich. Je nach Bundesland kann der Annahmeschluss abweichen.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5682095