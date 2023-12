In einer Welt, die von Umweltproblemen, sozialen Ungerechtigkeiten und Governance-Herausforderungen geprägt ist, gewinnen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) und nachhaltige Investitionen zunehmend an Bedeutung. Anleger stehen vor der Herausforderung, ihre Strategien zu überdenken, um langfristig erfolgreich zu sein. Die Frage lautet: Haben klassische Anlagen überhaupt noch eine Chance? Anlagestrategien, die allein auf finanziellen Gewinn abzielen sind out Traditionelle Anlagestrategien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...