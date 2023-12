Gotion High-Tech: Erstes Akkupack von Gotion High-tech läuft in Fremont vom Band

HEFEI, China, 29. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am 21. Dezember lief offiziell das erste Akkupack von Gotion High-tech vom Fertigungsband im Werk in Fremont in den Vereinigten Staaten und kennzeichnete damit den offiziellen Start der "Made in USA"-Initiative von Gotion. Dies ist nach der Bereitstellung von Akkus und Materialien in Illinois und Michigan in den Vereinigten Staaten ein weiterer bedeutender Schritt für Gotion High-tech. Sun Yong, stellvertretender Präsident der Provinz Anhui, Lily Mei, Bürgermeisterin von Fremont, Kalifornien, Wu Peimin, kaufmännischer Berater am chinesischen Generalkonsulat in San Francisco, und Li Chen, leitender Vizepräsident bei Gotion und Präsident des gesamtamerikanischen Geschäfts von Gotion, waren bei dem Ereignis anwesend, um diesem Meilenstein beizuwohnen.

Das Werk von Gotion High-tech in Fremont befindet sich in Silicon Valley, USA und hat eine geschätzte Produktionskapazität von 1 GWh. Es handelt sich um die erste Produktionslinie für Akkupacks von Gotion auf dem US-Markt. Die Automatisierungsrate liegt bei stolzen 85%. Am Morgen des besagten Tages ging die erste Akkuproduktionslinie des Werks offiziell in Betrieb und setzte damit die "Made in USA"-Initiative von Gotion in Gang. Das Werk in Fremont zielt auf den ESS-Markt in Nord-, Mittel- und Südamerika ab und stellt hauptsächlich tragbare Energiespeicherprodukte und Heimenergiespeicherprodukte mit Kapazitäten von 3 kWh bis zu 30 kWh her. Darüber hinaus wird das Werk weiterhin Anstrengungen in Bereichen wie z. B. technologische und Produktinnovation, Kundenentwicklung, Serviceaktualisierungen und Produktionskapazitätsvereinbarungen unternehmen. Dabei hat es sich zum Ziel gesetzt, verlässliche, sichere Antriebsbatteriesysteme und integrierte Energiespeichersysteme für seine Kunden bereitzustellen.

Li Chen, leitender Vizepräsident von Gotion und Präsident des gesamtamerikanischen Geschäfts von Gotion erklärte, dass Silicon Valley ein bedeutendes Innovationszentrum sei. Die Gründung des Silicon Valley Research Institute im Jahr 2014 kennzeichnete den Ausgangspunkt der Internationalisierung von Gotion und liegt heute bereits ein ganzes Jahrzehnt zurück. Gotion hat das Werk in Fremont ganz im Sinne seiner strategischen Richtlinie "In der Region, für die Region" eingerichtet. "Im letzten Jahrzehnt haben wir uns beständig an eine Drei-in-einem-Strategie gehalten, die regionale Forschung und Entwicklung, regionale Fertigung und regionales Marketing umfasst. Von der anfänglichen Entwicklung von Batteriemanagementsystemen bis hin zur jetzigen Batteriefabrik haben wir uns zahlreichen Herausforderungen und Prüfungen gestellt. Heutzutage haben wir uns einen Namen auf dem gesamtamerikanischen Markt gemacht und mithilfe der Batteriefabrik in Illinois und der Materialfabrik in Michigan wird Gotion mit den Kunden zusammenarbeiten, um ein regionales und diversifiziertes Lieferkettensystem aufzubauen, das sich durch eine Vollwertkette auszeichnet."