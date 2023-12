Börsen News: Comeback der Konsumgüter-Aktien in 2024? CVS Health, Dollar General & The Home Depot

Im Jahr 2023 standen Konsumaktien vor erheblichen Herausforderungen, hauptsächlich verursacht durch die hohe Inflation. Diese Inflation hatte einen doppelten Effekt auf den Sektor: Einerseits stellte sie für Unternehmen eine Belastung auf der Kostenseite dar, da steigende Preise für Rohstoffe, Produktion und Logistik die Gewinnmargen schmälerten. Andererseits führte die Inflation zu einer Dämpfung der Kaufkraft der Verbraucher, was wiederum die Konsumlaune senkte. Unternehmen im Konsumgütersektor mussten sich mit diesen schwierigen Bedingungen auseinandersetzen, um ihre Profitabilität zu erhalten und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu bleiben. Damit wendete sich der Markt anderen Konsumaktien zu - der Konsumssektor performte schlechter als der marktbreite Durchschnitt.

Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen könnten langfristige Trends eine Erholung im Jahr 2024 und darüber hinaus begünstigen. Zudem könnte eine Stabilisierung der Inflationsraten und eine damit einhergehende Steigerung der Verbraucherausgaben zu einem Aufschwung bei Konsumaktien führen. Doch welche konkreten Konsumgüter Aktien haben 2024 Potenzial? Drei Ideen:

CVS Health

CVS Health ist ein amerikanischer Gesundheitsdienstleister, der weit mehr als nur eine Apothekenkette darstellt. Denn das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich Apotheken, Kliniken, Versicherungen und digitale Dienste. Das Unternehmen ist auch im Bereich der Gesundheitsversicherungen aktiv, insbesondere seit der Übernahme von Aetna im Jahr 2018. CVS Health spielt eine zentrale Rolle im amerikanischen Gesundheitssystem - wer die USA bereits besucht hat, dürfte die starke Präsenz von CVS Health bemerkt haben.

Obgleich das Geschäft grundsätzlich defensiv ist, fiel die CVS Health Aktie im laufenden Jahr um rund 15 %. Dennoch gab es zuletzt eine Erholung, die Bodenbildung wirkt weit fortgeschritten. Sollte die CSV Health Aktie bis über 91 $ steigen, dürften die Verlaufshochs schnell in Reichweite rücken.

Das Sentiment verharrt bei CVS Health im optimistischen Bereich. App-Downloads und Webpage-Traffic bewegen sich seitwärts, der Geschäftsausblick wird moderat eingestuft. Der KI-Score von AltIndex geht somit noch von einer Halteempfehlung aus.

Dollar General

Dollar General ist eine führende US-amerikanische Discount-Einzelhandelskette, die sich auf preisgünstige Produkte spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt rund 20.000 Geschäfte in den USA und bietet eine breite Auswahl an Waren an, darunter Lebensmittel, Reinigungsmittel, Haushaltswaren, Kleidung, Gesundheits- und Schönheitsprodukte sowie saisonale Artikel. Dollar General ist bekannt für die durchaus clevere strategische Standortwahl, um auch Kunden anzusprechen, die keinen einfachen Zugang zu größeren Supermärkten oder Einkaufszentren haben.

Die Aktie crashte im Jahr 2023 um rund 45 % - eine desaströse Entwicklung. Wer somit Dollar General ins Auge fasst, setzt auf einen spekulativen Turnaround. Denn Probleme gibt es hier einige. Die Umsätze entwickelten sich schwächer als erwartet, die Gewinnprognose für das laufende Jahr wurde revidiert. Technisch stabilisierte sich die Aktie zuletzt über dem Tief vom Corona-Crash.

AltIndex-Daten zeigen bei einer Analyse alternativer Daten jedoch noch keinen indizierten Turnaround. Hier kommt der AI-Score noch zu einer negativen Einschätzung, obgleich sich das Sentiment schon etwas verbesserte. Deutliche Sprünge beim Sentiment und insbesondere auch Verbesserungen beim Geschäftsausblick könnten dann einen bevorstehenden Turnaround wahrscheinlicher machen.

The Home Depot

The Home Depot ist einer der größten Baumarktketten in den Vereinigten Staaten und gilt als einer der führenden Anbieter im Bereich Heimwerker- und Baumarktprodukte. Natürlich profitierte das Unternehmen vom Do-it-Yourself-Boom der Corona-Pandemie. Doch diese Zeiten sind längst vorbei, die Branche erwachte böse.

Die Home Depot Aktie korrigierte in 2022 heftig - nun gab es 2023 bereits eine deutliche Erholung mit rund 10 % Kursplus. Die Aussichten für 2024 sind vielversprechend. Auch charttechnisch konnte die Home Depot Aktie die Seitwärtsrange wieder verlassen.

Eine KI-gestützte Datenanalyse mit AltIndex offenbart einen intakten Geschäftsausblick, sodass The Home Depot bei den Quartalszahlen in 2024 die Erwartungen durchaus übertreffen könnte. Auch der zuletzt deutlich anziehende Webpage-Traffic unterstreicht Ende 2023 diese bullische Auffassung.

