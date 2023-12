Das Börsenjahr 2023 war gemessen an meiner Performance mein bisher erfolgreichstes Jahr als Aktionär. Mein Depot notiert 32 % höher als zu Jahresbeginn und liegt damit ein gutes Stück vor dem breiten Markt (Stand aller Angaben: 29.12.2023). Diese positive Entwicklung wurde vor allem von im Vorjahr gebeutelten Tech-Aktien getrieben. So legten ganze fünf Aktien in meinem Depot im Jahr 2023 mehr als 100 % zu (Nvidia, Upstart Holdings, Meta Platforms, CrowdStrike und Shopify). Lass uns im Folgenden ...

