Der Roman "Minihorror" von Barbi Markovic steht im Januar 2024 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Fantasievoll und mit viel Humor erzählt Markovic die Geschichten von Mini und Miki und ihren Abenteuern im städtischen Alltag. Mini und Miki sind neu in der Stadt und wollen eigentlich nur dazugehören, doch erleben sie immer wieder die kleinen und großen Albträume des Mittelstandes. Sei es der Horror des perfekten Familienfrühstücks, Mobbing am Arbeitsplatz oder der gescheiterte Urlaub. In "Minihorror" setzt Barbi Markovic den Angstarbeiter:innen unserer Gesellschaft ein Denkmal aus Perfidie und Mitgefühl, wobei die Leser:innen eingeladen werden, sich ertappt und verstanden zu fühlen.Platz 2: "Steine und Erden"; Platz 3: "Baumgartner"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Januar belegt "Steine und Erden" von Jan Wagner, der Roman "Baumgartner" von Paul Auster folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Januar 2024, in SWR2, 17:05 Uhr.Barbi Markovic: "Minihorror", Residenz Verlag, 192 Seiten.