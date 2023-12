Der DAX (WKN: 846900) hat in der verkürzten Woche zwischen den Jahren keine großen Sprünge mehr gemacht. Unter dem Strich stand ein leichtes Plus von +0,27% auf 16.751 Punkte. Während viele Anleger im Urlaub waren, wurde bei DAX live auch in den letzten Handelstagen des Jahres fleißig getradet. Für die Community ergaben sich wieder einige interessante Konstellationen. Gute Idee, Bewegung passt nicht ganz Nach dem langen Weihnachtswochenende wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...