Anzeige / Werbung

Vor dem Hintergrund der desaströsen Kursentwicklungen im Jahr 2023 stellt sich die Frage: Gibt es denn wenigstens für das Jahr 2024 Anlass zur Hoffnung?

Hinter dem Cannabis-Sektor liegt ein Jahr zum Vergessen. Der Niedergang hat sich in den vergangenen Monaten fortgesetzt; in einigen Aktien beschleunigt fortgesetzt.

Vor dem Hintergrund der desaströsen Kursentwicklungen im Jahr 2023 stellt sich die Frage: Gibt es denn wenigstens für das Jahr 2024 Anlass zur Hoffnung?



Der obere Chart von Aurora Cannabis verdeutlicht die mit angespannt nur unzureichend beschriebene charttechnische Konstellation der Aktie.

Aurora Cannabis startete mit etwa 0,9 US-Dollar ins Jahr 2023. Kurzzeitig sah es danach aus, dass der Aktie ein Comeback oberhalb der so wichtigen Marke von 1,0 US-Dollar gelingen könnte. Doch die Phase Ende Januar / Anfang Februar war nur ein Strohfeuer. Im weiteren Jahresverlauf gab es noch das eine oder anderer dieser Strohfeuer. Der Aktie gelang es allerdings in den letzten Monaten nie, eine nachhaltige Aufwärtsbewegung zu initiieren. Und dieser Umstand dürfte in der schwierigen fundamentalen Situation des Unternehmens begründet. Anleger und Investoren haben das Vertrauen verloren. Dieses Vertrauen zurückzugewinnen, ist dem Unternehmen bislang nicht gelungen.

Die Anfang November präsentierten Geschäftszahlen für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2024 des Unternehmens überraschten hingegen positiv. Bei detaillierter Betrachtung der Zahlen lassen sich zwar durchaus positive Aspekte ausmachen, doch die so bitter notwendige Trendwende waren sie noch nicht. Hier muss Aurora Cannabis in den kommenden Quartalen nachlegen. Die Rückgewinnung des Vertrauens der Anleger und Investoren ist ein steiniger und langwieriger Weg. Bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen die Kraft hat, diesen zu gehen…

Unter charttechnischen Aspekten liegt die Hoffnung auf dem Kursbereich 0,5 US-Dollar / 0,4+ US-Dollar. Dieser hat sich zuletzt als Unterstützung etabliert. Sollte es für Aurora Cannabis unter die 0,4 US-Dollar gehen, wäre das Thema Bodenbildung (erneut) vom Tisch.

Enthaltene Werte: CA05156X8843