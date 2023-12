Es gibt neben den bekannten Altcoins und natürlich dem aktuellen Hype um Bitcoin-ETFs auch weniger bekannte Kryptowährungen, die ChatGPT für 2024 im Trend sieht. Es lohnt sich, auch diese Coins im Blick zu behalten, einschließlich zweier Presales, die wir in diesem Bericht vorstellen.

Die besten Kryptowährungen für 2024

Avalanche AVAX

Algorand ALGO

Tezos XTZ

Cosmos ATOM

Aave AAVE

Bitcoin Minetrix BTCMTX

Sponge-Coin SPONGEV2

Avalanche verliert heute rund 2,50 Prozent und kostet 35,20 Euro. In den vergangenen 30 Tagen konnte das Projekt beachtliches Wachstum verzeichnen. Der AVAX-Kurs ging um über 82 Prozent rauf. Die Avalanche X-Chain ermöglicht die Erstellung von dezentralisierten Finanzanwendungen und agiert mit der C-Chain, auf der Entwickler Smart Contracts realisieren. Die C-Chain ist direkt mit der EVM verbunden. Avalanche ist auch für den Einsatz als Basis-Handelsplattform geeignet, auf der Finanzdienstleister Lösungen für ihre Kunden entwickeln können. Auch für Algorand ging es aktuell leicht runter, der Kurs liegt bei 0,2001 Euro und gab rund 1,60 Prozent nach. Der vergangene Monat war aber ähnlich erfolgreich wie bei Avalanche, ALGO konnte über 65 Prozent zulegen. Experten sehen starke Bullensignale für den Coin. Das Netzwerk von Algorand ist hochskalierbar und wird vor allem für seine hohe Sicherheit gegen Angriffe geschätzt. Die Tezos-Blockchain aktualisiert sich selbständig und wird für das Hosting dezentralisierter Anwendungen und Assets eingesetzt. Ähnlich wie Ethereum ist Tezos eine Smart-Contract-Blockchain, die von der Community gesteuert wird. Heute kostet 1 XTZ 0,9233 Euro und gab rund 1,60 Prozent nach. Das Wachstum in den letzten 30 Tagen ist nicht ganz so groß ausgefallen wie bei Avalanche und Algorand und lag nur bei rund 21 Prozent. Cosmos wird auch als das Internet der Blockchains bezeichnet und macht es möglich, dass Blockchains untereinander agieren können. Das wird auch als Interoperabilität bezeichnet und das Fehlen dieser Eigenschaft hemmt das Wachstum von Kryptowährungen und Blockchain-Projekten. Heute zahlen Anleger für 1 ATOM, dem nativen Coin von Cosmos, 9,77 Euro und verlor rund 1,10 Prozent. Der letzte Monat brachte rund 16 Prozent Gewinn für Investoren. Ziel der Blockchain ist ein skalierbares Ökosystem aus Blockchains. AAVE kostet aktuell 102,73 Euro und ist damit deutlich teurer als die anderen hier vorgestellten Coins. Im Tagesverlauf ging es 0,38 Prozent runter. Der Gewinn im letzten Monat lag bei über 17 Prozent. Aave ist ein dezentralisiertes Projekt und inzwischen die größte Plattform für Kredite im Krypto-Space. Das Lending steht für mehr als 20 Coins bereit und trotz großem Wettbewerb konnte sich die Blockchain von Aave sehr gut platzieren und durchsetzen. Eine andere Kryptowährung, die 2024 explodieren könnte, ist Bitcoin Minetrix. Der neue Token basiert auf der Ethereum-Blockchain und ist derzeit im Presale verfügbar. Mit dem Investment erhalten Anleger Zugang zu Cloud-Minern und ihren Angeboten. Dadurch verdienen die Investoren anteilige Block-Rewards durch das Bitcoin-Mining. In einer Neuauflage ist gerade die zweite Version von Sponge-Coin auf dem Markt . Der native Utility-Token basiert ebenfalls auf der Ethereum-Blockchain und ist über die Webseite der Entwickler günstig erhältlich. Mit dem Stake-to-Bridge Mechanismus staken Anleger den neuen Token direkt und profitieren später von dem P2E-Game des neuen Meme-Coins.

Kryptowährung Bitcoin Minetrix Kürzel $BTCMTX Blockchain Ethereum Blockchain Token Supply 4 Milliarden Start 26.09.2023 Preis ab 0,0124 $ Kategorie Bitcoin-Mining Tokenburn regelmäßig Staking Stake-to-Mine Für Smartphones optimiert Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading DEX/CEX Mindestbetrag 10 $ Strategie Langfristig Konzept Mining-Pool

ChatGPT: "Die Attraktivität von Bitcoin Minetrix für Investoren liegt in der Vereinfachung des Mining-Prozesses und der Möglichkeit, ohne die Notwendigkeit eigener hochleistungsfähiger Mining-Hardware teilzunehmen."

Kryptowährung Sponge-Coin Kürzel $SPONGEV2 Blockchain Ethereum Blockchain Tokenart Utility-Token Start 21.12.2023 Preis dynamisch Kategorie GameFi-Token Staking Stake-to-Bridge Staking-Rewards Token Rewards Staking-Dauer 4 Jahre Token kaufen mit ETH, USDT, Kreditkarte Trading Webseite Mindestbetrag 10 $ Strategie langfristig, HODLen Konzept Community-Gaming

ChatGPT: "Insgesamt wird SPONGE eine vielversprechende Zukunft zugeschrieben, da er alle Merkmale eines erfolgreichen Meme-Coins aufweist und in einer Marktsituation eingeführt wurde, die eine starke Nachfrage nach Meme-basierten Kryptowährungen zeigt."

Fazit: ChatGPT hat für uns in die Zukunft geblickt und dafür einige attraktive Kryptowährungen näher betrachtet. Neben Bitcoin und Ethereum, die derzeit stark in der öffentlichen Wahrnehmung stehen, gibt es auch noch kleinere Projekt, die sich 2024 lohnten könnten. Außerdem haben wir 2 Presales vorgestellt, denen wir für 2024 großes Wachstum zutrauen.

