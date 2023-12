Mit meinem Ausblick auf 2023 lag ich gar nicht weit daneben, aber in einigen Details dann doch. Das führte zu einigen teuren Fehlern, die ich dann korrigieren musste. Doch am Ende ging 2023 geht als eines der besten Börsenjahre in die Geschichte ein, jedenfalls gilt das für die NASDAQ mit ihrem Zuwachs von 54 % sowie die großen Technologiewerte, die wir nun als 'Magnificent Seven' kennengelernt haben. Von diesen Glorreichen habe ich eigentlich nur einen im Depot und trotzdem konnte ich das NASDAQ-Ergebnis knapp toppen."Lies die Marktprognosen des letzten Jahres und du wirst Jahresprognosen nie ...

