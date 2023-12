Wochenausblick - Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch!

Werbung







Das Börsenjahr 2023, welches vieles zu bieten hatte, ist nun zu Ende. Trotz historisch hohen Zinsen und Rezessionssorgen konnten Indizes wie der DAX®, Dow Jones Industrial Average® oder S&P500® im zweistelligen Plus schließen. Nun werfen wir zunächst einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse in der kommenden Woche.



Mittwoch:



Am Mittwoch wird neben der Inflationsrate der Schweiz und der Eurozone der Einkaufsmanagerindex für Dienstleitungen und auch der Gesamtindex in Deutschland veröffentlicht. Auch werden am Nachmittag weitere Einkaufsmanagerindizes für die USA veröffentlicht, am Abend folgt das Federal Open Market Committee (FOMC) Protokoll.









Donnerstag:



Neben einigen Konjunkturdaten, wie der Inflationsrate aus Frankreich, veröffentlichen Unternehmen ihre Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal. Darunter befinden sich Unternehmen wie ConAgra oder Walgreens.









Freitag:



Zum Ende der Woche hin werden die Inflationsdaten aus Deutschland und Japan veröffentlicht. Aber auch aus den USA kommen Konjunkturdaten wie die durchschnittlichen Stundenlöhne oder die Arbeitslosenquote. Von Unternehmensseite aus gewähren uns Constellation Brands und Zscaler einen Einblick in die Bücher.







