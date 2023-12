Münster (ots) -Glückliche GewinnerWas für die einen Kleeblatt, Hufeisen, Schornsteinfeger und Co., ist für fünf Tipper aus NRW die Spielquittung des MillionenKrachers. Schließlich verwandelte diese sich mit der heutigen Ziehung zum Glücksbringer schlechthin und machte die Gewinner um jeweils eine Million Euro reicher.Anders als in den Vorjahren wurden diesmal nicht nur vier, sondern gleich fünf Glückspilze ermittelt, die sich jetzt Millionäre nennen dürfen. Die siebenstelligen Losnummern, die in der Gewinnklasse 1 gezogen wurden, sind im Raum Dortmund, im Raum Bonn, im Kreis Euskirchen sowie im Rhein-Erft-Kreis und im Hochsauerlandkreis verkauft worden. Neben den fünf Spitzengewinnen verloste WestLotto zudem 25 x 10.000 Euro, 250 x 1.000 Euro und 125.000 x 10 Euro.Schnell ausverkauftAuch 2023 erwies sich der MillionenKracher als Verkaufsschlager. Das auf 1.250.000 Lose beschränkte Kontingent war bereits Anfang Dezember und damit deutlich vor der Ziehung am heutigen Silvestertag ausverkauft - und das, obwohl die Anzahl der verfügbaren Lose im Vergleich zu den Vorjahren um 250.000 gestiegen ist.Veröffentlichung der GewinnzahlenDie Bekanntgabe der Gewinnzahlen erfolgt unter www.westlotto.de sowie in der WestLotto-App. Auch die kostenlose Kundenzeitschrift GLÜCK, die wöchentlich in den WestLotto-Verkaufsstellen ausliegt, wird in der Ausgabe 1/2024 (erscheint am Mittwoch, 3. Januar) die Gewinnzahlen veröffentlichen.Übersicht aller Gewinnzahlen des MillionenKrachers 2023Folgende Gewinnzahlen und Endziffern haben gewonnen (alle Angaben ohne Gewähr):Jeweils 1.000.000 Euro gewinnen die Losnummern:- 0871175- 0495484- 0653177- 0900268- 0473024Die fünf Neu-Millionäre kommen aus dem Raum Dortmund, dem Raum Bonn, dem Kreis Euskirchen, dem Rhein-Erft-Kreis und dem Hochsauerlandkreis.Ein Gewinn von jeweils 10.000 Euro fällt auf die Lose mit den Losnummern:- 0143418- 0142106- 0465721- 0010392- 0643726- 0307228- 1081007- 0872335- 1236051- 0578158- 0930450- 1095166- 0476685- 0206309- 0935841- 1000103- 1166454- 0435156- 0219626- 0689852- 0471069- 0706603- 0690031- 0143927- 0289957Jeweils 1.000 Euro gewinnen die Endziffern:- 9487- 4397Bei den folgenden Endziffern gewinnen die Spielteilnehmer mit Losen des MillionenKrachers jeweils 10 Euro:- 37- 74- 43- 36- 77- 03- 96- 59- 91- 68Pressekontakt:Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5682571