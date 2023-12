Diese 6 Kryptowährungen sind in 2023 am stärksten gestiegen

Nach einer großen Durststrecke im Jahre 2022 und diversen Stimmen, die bereits ein Ende der Kryptowährungen besiegelten, gestaltete sich 2023 förmlich als Gamechanger. Besonders die zweite Jahreshälfte sorgte für starke Kursgewinne, durch den Rückenwind der möglichen Auflage eines Bitcoin-Spot-ETFs. Darüber hinaus war 2023 auch das Jahr der Meme-Coins, die in ganzer Reihe für Furore gesorgt haben. Doch welche 6 Kryptowährungen waren die besten Performer?

Bonk (BONK)

Der Spitzenreiter ist mit Abstand der Meme-Coin namens Bonk, welcher anfänglich als "Dog Coin des Volkes" vermarktet wurde. Innerhalb des Jahresverlauf hat die Kryptowährung eine unfassbare Rendite von 7.200 Prozent erreicht, trotz dessen, dass der Kurs in den letzten Tagen deutlich gefallen ist. Hinter Bonk verbirgt sich im Grunde ein Meme-Coin, der nicht wie die meisten seiner Gattung auf der Ethereum-Plattform, sondern auf der Solana-Plattform entwickelt wurde. Mit einem Investment von 1.000 Euro zu Jahresbeginn wäre bis heute ein Gewinn von rund 72.000 Euro entstanden. Möchte man den aktuellen Prognosen Glauben schenken, dann könnte es für den spektakulären Coin bald wieder deutlich bergauf gehen.

Injective (INJ)

Mit einer Jahresrendite von 2.900 belegt der DeFi-Coin Injective den zweiten Platz in der Rangliste der Krypto-Top-Performer 2023. Anders als bei Bonk steckt hinter dem Coin viel mehr als nur eine Satire. Hinter Injective verbirgt sich ein Layer-1-Cross-Chain-Ökosystem, welches den Nutzern ermöglicht, die verschiedensten Derivate über die Blockchain-Plattform zu handeln. In der Praxis sind dies beispielsweise dezentrale Versicherungen, das beliebte Margin-Trading oder das Spot-Trading. Aber damit nicht genug. Injective bietet ebenso eine Entwicklerplattform, auf der die verschiedensten und individuell angepassten Krypto-Apps entwickelt werden können. Im Fokus des Angebots stehen stets eine hohe Benutzerfreundlichkeit sowie geringe Gebühren, welche den Anwendern durch Dezentralisierung garantiert werden können.

Tellor (TRB)

Die Kryptowährung Tellor brachte es im Jahresverlauf 2023 auf eine starke Kursrendite von 2.300 Prozent und belegt damit den dritten Platz. Auch hier verbirgt sich ein innovativer Ansatz mit großem Nutzen hinter der renditestarken Kryptowährung. Im Detail handelt es sich bei Tellor um ein dezentrales Orakel-Netzwerk, das mit dem Ziel entwickelt wurde, Daten mit hoher Sicherheit an Smart Contracts übertragen zu können. Der Fokus liegt hierbei auf die Off-Chain-Daten. Die Entwickler können schlussendlich selbst höchst anspruchsvolle und komplexe dApps auf der Blockchain entwickeln. Das besondere an dem NEtzwerk ist es, dass sowohl der Konsensmechanismus Proof-of-Work als auf Proof-of-Stake zum EInsatz kommt.

Kaspa (KAS)

Der Krypto-Coin Kaspa liegt mit einer Rendite von 2.100 Prozent in 2023 verhältnismäßig knapp hinter Tellor, konnte allerdings in den letzten Tagen weiterhin kontinuierliche Zuwächse erzielen. Hinter der Kryptowährung steht ein Blockchain-Netzwerk, welches einerseits auf dem Konsensmechanismus Proof-of-Work basiert und zugleich eine BlockDAG-Struktur implementiert hat. Die BlockDAG-Struktur ermöglicht es, mehrere Blöcke parallel existieren zu lassen. Das bringt den Vorteil mit sich, dass das Problem der Waisenrate gelöst und zugleich ein sicherer und schneller Betrieb ermöglicht wird. Die Anwender schätzen an dieser Stelle vor allem die hohe Skalierbarkeit sowie die Benutzerfreundlichkeit der Plattform.

Render (RNDR)

Render erzielte eine Kursrendite von 1.050 Prozent und lag damit auch weit über denen von vielen Altcoins. Das Ziel des Teams hinter Render ist es, die Welt des Metaverse zu revolutionieren. Damit dies gelingt, hat Render einen dezentralen GPU-Rendering-Service ins Leben gerufen, auf dem digitale Künstler und Content Creator Zugriff haben. Auf diese Weise können ohne jegliche technische Barrieren die verschiedensten 3D-Animationen erzeugt werden. Doch woher kommt die Rechenleistung? Die Rechenleistung stammt in erster Linie von Nutzern, die ihre verfügbare Rechenleistung auf Ihren Smartphones zur Verfügung stellen. Im Gegenzug für die zur Verfügung gestellte Rechenleistung werden die Miner mit Render-Coins belohnt.

Solana (SOL)

Mit mehr als 950 Prozent Rendite innerhalb von nur einem Jahr hat sich Solana den fünften Platz regelrecht verdient. Aber nicht nur der fünfte Platz unter den Top-Performern hat Solana inne, sondern auch den fünften Platz der größten Kryptowährungen weltweit. Mit einer Marktkapitalisierung von mittlerweile 45 Milliarden US-Dollar liegt Solana nur noch knapp hinter dem Binance-Coin und könnte diesen bald überholen- An der Stelle ist zu erwähnen, dass die Solana-Plattform technisch zu den fortschrittlichsten der Branche zählt. Vergleichbar ist die Plattform vom Kern mit der von Ethereum, bietet allerdings zwei große Vorteile gegenüber diese. Einerseits ist die Solana-Plattform in der Lage, deutlich mehr Transaktionen in kürzerer Zeit abzuwickeln. Darüber hinaus sind die Transaktionen deutlich günstiger, wodurch Solana in der Zukunft deutlich an Volumen gewinnen kann.

SPONGE V 2 - Der große Gewinner in 2024?

An der Stelle lohnt es sich, einen Blick nach vorne zu wagen und sich die Frage zu stellen, welche Kryptowährung im kommenden Jahr 2024 womöglich zu den besten gehören könnte? Die Chancen stehen bestens, dass die zweite Version des Meme-Coins SPONGE im kommenden Jahr zu den Top-Performern gehören könnte. Bereits der SPONGE V1 Token hat im Frühjahr für Furore an den Kryptobörsen gesorgt. Die zweite Version bietet demgegenüber einen entscheidenden Vorteil, der im Mehrwert zu finden ist.

Der SPONGE V2 Token wird zukünftig als zentrale Währung des dazugehörigen Play-to-Earn Spiels fungieren. Dabei gilt, je größer die Nachfrage nach dem Spiel ist, desto schneller und nachhaltiger kann sich der Kurs des Meme-Coins entwickeln. Doch der Kauf von SPONGE V2 kann derzeit noch nicht über eine herkömmliche Kryptobörse erfolgen, da der Coin noch nicht gelistet ist. Für den Kauf stehen derzeit zwei Wege zur Auswahl. Sollten bestehende SPONGE V1 Token vorhanden sein, dann können diese in die zweite Version umgewandelt werden. Für komplette Neueinsteiger kommt ein kompletter Neuerwerb infrage, der in nur wenigen Schritten über die nachfolgende Website erfolgen kann.

