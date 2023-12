BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company hat die erste Charge von 20 reinen Elektrobussen an einen Transportbetreiber in Mexiko ausgeliefert. BYD Mexico Branch, eine Tochtergesellschaft der BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, 01211.HK), hat kürzlich der Verkehrsbehörde von Mexiko-Stadt...

Den vollständigen Artikel lesen ...