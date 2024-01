Mit diesen drei Megatrend-ETFs könnten Sie im kommenden Jahr zu den Gewinnern an weiter steigenden Märkten gehören. Denn im Zuge der Abverkäufe seit 2022 sind diese Trends zwar in Vergessenheit geraten, könnten nun an der Börse aber ihr Comeback feiern. Im Zuge der Abverkäufe in den vergangenen 24 Monaten an den Märkten sind Megatrends aus dem Fokus der Anleger geraten. Doch geht es an den Börsen wieder nach oben, sind genau diese Themen wahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...