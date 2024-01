Der Dax hat den letzten Handelstag des Jahres mit einem moderaten Plus beendet. Im verkürzten Geschäft gewann der deutsche Leitindex 0,3 Prozent auf 16.752 Punkte. Damit blieb er nahe an seinem Rekordhoch, das Mitte Dezember bei etwas über 17.000 Punkten erreicht worden war. Im feiertagsverkürzten Wochenverlauf ergibt sich zwar nur ein kleines Plus von 0,3 D ...

