Stuttgart (ots) -Einen besseren Start ins neue Jahr kann man sich nicht wünschen: Dank der Silvester-Millionen sind acht Glückspilze aus Baden-Württemberg jetzt um je eine Million Euro reicher. Kurz vor dem Jahreswechsel räumten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Kreis Freiburg, Ostalbkreis, Enzkreis, Kreis Reutlingen, Kreis Ludwigsburg, Kreis Sigmaringen, Kreis Esslingen und Kreis Böblingen bei der beliebten Lotterie von Lotto Baden-Württemberg den Spitzengewinn ab. Zusätzlich dürfen sich acht weitere Tipperinnen und Tipper über jeweils 100.000 Euro freuen."Die Silvester-Millionen bieten mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 250.000 die größte Chance bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg Millionärin oder Millionär zu werden", sagt Geschäftsführer Georg Wacker. "Die Ziehung und das Abgleichen der Gewinnnummern gehört für viele Menschen bei uns im Land mittlerweile schon fest zur Silvestertradition dazu."Schlüssel zum Glück und damit zum Hauptgewinn von je einer Million Euro sind dieses Jahr folgende Losnummern:- 0304438 (Kreis Freiburg)- 0311923 (Ostalbkreis)- 0464599 (Enzkreis)- 0625517 (Kreis Reutlingen)- 0783070 (Kreis Ludwigsburg)- 0960074 (Kreis Sigmaringen)- 1338631 (Kreis Esslingen)- 1893092 (Kreis Böblingen)Alle Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer, die ohne Kundenkarte in den Lotto-Annahmestellen in Baden-Württemberg an den Silvester-Millionen teilgenommen haben, sollten ihre Lose unbedingt überprüfen. Zum Abruf der komplett steuerfreien Gewinne ist nun die gültige Spielquittung nötig.Acht weitere Tipperinnen und Tipper in Baden-Württemberg dürfen über einen Großgewinn von je 100.000 Euro jubeln. Diese Gewinne wurden mit den Losnummern 0015819 (Kreis Göppingen), 0476390 (Ortenaukreis), 0597667 (Rems-Murr-Kreis), 0739853 (Rems-Murr-Kreis), 0891271 (Kreis Böblingen), 1155691 (Kreis Esslingen), 1213526 (Enzkreis) und 1477325 (Kreis Rastatt) erzielt.Es war das 14. Mal, dass die Silvester-Millionen exklusiv in Baden-Württemberg ausgespielt wurden. Die Ziehung der Gewinnzahlen fand am Sonntag, 31. Dezember 2023, unter notarieller Aufsicht in der Stuttgarter Lotto-Zentrale statt. Die zur Verfügung stehenden zwei Millionen Lose zum Preis von je zehn Euro waren bereits Anfang Dezember in Rekordzeit vergriffen.Das Spielprinzip der Lotterie ist einfach: Aus dem Zahlenbereich 0000001 bis 2.000.000 wird nach dem Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt und jeweils nur einmal vergeben. Die acht Millionentreffer führen zu der für die Lotterie charakteristischen, hohen Wahrscheinlichkeit von 1 zu 250.000 auf die Spitzengewinne.Alle Losnummern, auf die ein Gewinn entfallen ist, sind auch auf der Homepage von Lotto Baden-Württemberg unter lotto-bw.de abrufbar sowie in den Annahmestellen einsehbar.Pressekontakt:Viktoria KesperUnternehmenssprecherinTelefon: 0711/81000-117E-Mail: presse@lotto-bw.deOriginal-Content von: Lotto Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110923/5682792