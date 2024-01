Die Inflation hat in den vergangenen Jahren die Lebenshaltungskosten enorm in die Höhe getrieben, sodass vor allem die Urlaubsbudgets vieler Haushalte leiden mussten. Aber nicht nur in Deutschland ist alles teurer geworden, sondern auch im Ausland, weswegen nun viele Privatpersonen bei ihren Reisen...

Den vollständigen Artikel lesen ...