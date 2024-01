Am 5. November 2024 wählt Amerika ihren 60. Präsidenten. Eine Wahl, die für die deutsche Wirtschaft, die Handelsbeziehungen und die Börsen von Bedeutung ist und bereits im Vorfeld Kreise zieht. Wer profitiert von einer weiteren Amtszeit Bidens, was passiert wenn Trump wieder an die Macht kommt, und welche Auswirkungen hat dies auf Europas Wirtschaft? Einschätzungen von Alexander Berger, politischer Analyst bei Daubenthaler & Cie im Gespräch mit Cornelia Frey.