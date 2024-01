Hamburg (ots) -Mit einer effektiven PR-Kampagne können Sie maßgeblich zum Erfolg Ihres Unternehmens oder Ihrer Kunden beitragen, sei es bei der Einführung eines neuen Produkts oder bei der Steigerung der Markenbekanntheit. Noch erfolgreicher gestalten Sie diese Kampagnen, wenn Sie sich von KI-Tools wie ChatGPT dabei helfen lassen. In diesem Webinar mit der KI-Expertin Cordula Lochmann lernen Sie, KI-Tools in jeder Phase Ihrer PR-Kampagne gewinnbringend einzusetzen.Termin: Donnerstag, 22. Februar 2024, 13.30 - 17 UhrSo nutzen Sie ChatGPT & Co., um eine PR-Kampagne von der Idee bis zur Erfolgsmessung effektiver zu planen und durchzuführenOb bei der Einführung eines neuen Produkts oder der Steigerung der Markenbekanntheit - PR-Kampagnen sind in der Kommunikationsarbeit von großer Bedeutung. Damit sie gelingen, ist ein breites Spektrum an Aufgaben zu bewältigen, u.a. die Recherche des Marktumfeldes, die Ideenfindung, Konzeption, Präsentation der Vorschläge und die präzise Ausarbeitung sowie Umsetzung von Maßnahmen. Und nicht zuletzt die Erfolgsmessung, um den Impact der Kampagne zu bewerten.In unserem praxisorientierten Webinar erfahren Sie, wie Sie all diese Schritte mithilfe von KI effizienter gestalten oder sogar Leistungen hinzufügen können, die den Rahmen von üblichen Kampagnen normalerweise sprengen würden. Denn die Interaktion mit Ihrer Zielgruppe schon während der Planungsphase gehört möglicherweise noch nicht zu Ihrem Portfolio.Sie werden am praktischen Beispiel erleben, wie eine PR-Kampagne durch die Nutzung von KI-Tools wie ChatGPT und durch Prompting entsteht, wo Sie der KI viel zutrauen können und bei welchen Tätigkeiten Sie eher vorsichtig sein müssen. Am Ende des Webinars wissen Sie, wie Sie Ihr zukünftiges Toolkit für PR-Kampagnen aussehen sollte, damit Sie hilfreiche Produktivitätspotenziale heben können.Für eine gewinnbringende Teilnahme ist neben ersten Erfahrungen mit ChatGPT die Verfügbarkeit eines Zugangs zum eigenen ChatGPT-Account während des Webinars empfehlenswert. Damit können die Teilnehmenden z. B. einzelne Praxisaufgaben selbst umsetzen oder einzelne Prompts unmittelbar nachvollziehen.Programm- Was Sie über die Theorie von generativer KI wissen müssen, um die Möglichkeiten im praktischen Einsatz beurteilen zu können- Was Sie beim produktiven Einsatz von KI-Tools beachten müssen- Wie Sie eine PR-Kampagne KI-gestützt planen und durchführen: Prompting-Praxis mit der Möglichkeit, diese selbst auszuprobieren- Wie Sie in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Agentur die Anwendungsfälle finden, die Sie mit KI effizienter bearbeiten können- Fragen der TeilnehmendenDas Webinar richtet sich an Verantwortliche aus Unternehmen und Agenturen, die für die Weiterentwicklung der PR-Arbeit und die Berücksichtigung von KI im internen Workflow und bei Fragen der Wertschöpfung zuständig sind. Erste konkrete Erfahrungen in der Nutzung von ChatGPT werden für eine gewinnbringende Teilnahme empfohlen. Das Webinar bietet einen besonderen Mehrwert für diejenigen, die den Übergang von gelegentlicher Nutzung und Experimentieren hin zu einem systematischen Einsatz von KI-Tools in den täglichen Arbeitsabläufen der PR-Arbeit planen.Die Referentin Cordula Lochmann ist seit über zehn Jahren Geschäftsführerin der Digitalagentur SnipClip die digitale Fabrik (https://snipclip.com/). Seit 2020 hat sie sich intensiv mit der Nutzung generativer KI zur Content-Erstellung beschäftigt und begann 2021 mit ihrer Agentur an KI-Projekten zu arbeiten. Seit der Einführung von ChatGPT teilt Cordula Lochmann ihr Fachwissen regelmäßig in Webinaren, Workshops und auf Konferenzen. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Unternehmen KI erfolgreich in ihre Wertschöpfungskette integrieren können.Eckdaten für das Online-Seminar Prompting-Praxis für PR-Profis: Wie PR-Kampagnen mit Hilfe von KI entstehen- Termin: Donnerstag, 22. Februar 2024, 13.30 - 17 Uhr inkl. Pausen- Teilnahmegebühr: 185 Euro zzgl. Mwst. / 220,15 Euro inkl. Mwst.- Mindestzahl Teilnehmende: 10- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin- Die Durchführung erfolgt via zoomHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/prompting-praxis-fur-pr-profis-wie-pr-kampagnen-mit-hilfe-von-ki-entstehen-tickets-764405225607?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5682858