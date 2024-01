Zollikerberg (ots) -Das Spital Zollikerberg begrüsst das Neujahrsbaby Liv. Liv erblickte am 1.1.2024 um 3.22 Uhr das Licht der Welt. Das Mädchen ist 50 cm gross und 3150 Gramm schwer.Liv ist in bester Gesellschaft: Mit 2147 geborenen Babys im Jahr 2023 bestätigt das Spital Zollikerberg seinen Platz als eine der beliebtesten Geburtskliniken der Schweiz. Zum achten Mal in Folge kamen über 2000 Babys innerhalb eines Jahres zur Welt.Dies zeigte sich auch am Neujahrsmorgen: Nur eine Stunde und 48 Minuten nach Liv erblickte bereits das zweite Baby 2024 im Spital Zollikerberg das Licht der Welt."Wir freuen uns sehr, dass sich uns so viele werdende Eltern in diesem lebensverändernden Moment anvertrauen. Alles Gute für Liv und ihre Familie.", sagt Pia Schnitzler, Klinikleiterin der Frauenklinik.Im Herbst 2023 wurde das Leistungsangebot der Geburtshilfe um ein Geburtshaus auf dem Spitalareal erweitert. Mit dem Geburtshaus Zollikerberg kommt das Spital Zollikerberg dem vielgeäusserten Wunsch nach hebammengeleiteten Geburten nach.Pressekontakt:Spital ZollikerbergDaniela ThrierLeiterin Marketing und KommunikationT +41 (0)44 397 32 51medien@spitalzollikerberg.chspitalzollikerberg.chOriginal-Content von: Spital Zollikerberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058535/100914767