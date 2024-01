Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD hat das abgelaufene Jahr mit einem kleinen Plus beendet. In den vergangenen fünf Handelstagen war es für das chinesische Papier immerhin um gut 4,5 % aufwärts gegangen. Die Kurse sind damit im abgelaufenen Jahr unter dem Strich noch um 8 % gestiegen. Das ist kein Meisterergebnis, aber nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick wirkt. In den vergangenen [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...