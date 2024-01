Peking (ots/PRNewswire) -CMG-News:Am 1. Januar 2024 hat Shen Haixiong, Intendant der China Media Group (CMG), dem ausländischen Publikum über CGTN, China Radio International und das Internet zum neuen Jahr gratuliert.https://german.cri.cn/2023/12/31/VIDEYRAS8xk1IQHawm0Xugsx231231.shtmlIm vergangenen 2023 hat die Seidenstraßen-Initiative sein erstes zehnjähriges Jubiläum gefeiert. In den vergangenen zehn Jahren wurde im Rahmen der Initiative viel erreicht und China geht mit dem Rest der Welt Hand in Hand voran. Die CMG hat auf diesem Weg der Prosperität weiterhin den Austausch zwischen verschiedenen Zivilisationen gefördert, indem sie unzählige schöne und berührende Momente mit der Kamera und schriftlich aufgezeichnet hat.In diesem Jahr haben wir die Innovation von "Idee + Kunst + Technologie" auf ein neues Niveau gehoben. Die Reihe "Von Xi Jinping zitierte Klassiker (Staffel 2)" wurde in verschiedenen Sprachen in mehr als 80 Ländern ausgestrahlt. Eine große Anzahl von ausgewählten Kulturprogrammen, wie "Historische Kulturstädte Chinas (Wen Mai Chun Qiu)", "Auf der Suche nach dem antiken China (Xun Gu Zhong Guo)", "Begegnung mit der Zivilisation (Yu Jian Wen Ming)" und "Erkundung Chinas durch antike Bambus-Akten (Jian Du Tan Zhong Hua)", hat die hellen Sterne der chinesischen und der weltweiten Zivilisationen erstrahlen lassen.Die heutige Welt ist alles andere als friedlich, sodass wir im hohen Grade Frieden, Entwicklung, Zusammenarbeit und Win-Win-Ergebnisse brauchen. Wir freuen uns zu sehen, dass immer mehr internationale Freunde Chinas Ideen und Vorschläge verstehen, ihnen zustimmen und sie unterstützen. Während des APEC-Gipfels haben wir in San Francisco den "Freundschaftsdialog über zwischenmenschlichen Austausch zwischen China und den USA" organisiert, der auf eine enthusiastische Resonanz gestoßen ist. Harry Moyer, ein 103-jähriges ehemaliges Mitglied der Flying Tigers, nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil. Er erzählte mir, dass das Konzept von Staatspräsident Xi Jinping über eine Gemeinschaft der Menschheit mit geteilter Zukunft das ausgesprochen habe, was alle auf dem Herzen hätten.Der Drache ist ein mythisches Totem der chinesischen Zivilisation, das glückverheißend ist. Er repräsentiert auch den Geist, Überlegenheit von verschiedenen Seiten zu bündeln, allen zu nützen, nach Gemeinsamkeiten zu suchen und gleichzeitig Unterschiede bestehen zu lassen sowie mit der Natur harmonisch zu koexistieren. Die CMG wird weiterhin mit dem motivierten Geist des Drachens wunderbare Geschichten über China und die Welt erzählen, um ein modernes Kapitel der menschlichen Zivilisation zu schreiben und gemeinsam den neuen Frühling zu begrüßen!Ich wünsche Ihnen noch einmal viel Glück im neuen Jahr!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2309261/image_1.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neujahrsansprache-von-cmg-intendant-shen-haixiong-an-publikum-in-ubersee-302024193.htmlPressekontakt:zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/5683076