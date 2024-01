Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Siemens Energy hat eine der besten Comeback-Situationen der vergangenen Wochen geschafft. Der Titel macht sich auf den Weg, 1,7 % am Freitag künftig noch aufzusatteln, so die Meinung von Analysten. Konkret: Die Aktie kann nach deren Expertise noch einen Aufschlag von über 26 % schaffen. Dies sind die durchschnittlichen Schätzungen für das neue Jahr - denn solche Schätzungen werden in aller [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...