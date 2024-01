Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Das dramatische vergangene Jahr ist für Nikola nun beendet. Ist das ein Befreiungsschlag? Am Ende des Jahres 2023 hat die Aktie noch einmal -0,25 % verloren. Das ist marginal und nicht bedeutend. Sicherlich ist die Stimmung an den Börsen derzeit für Nikola auch in Bezug auf das neue Jahr noch nicht gut. Die US-Amerikaner können aber darauf setzen, [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...