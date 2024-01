In einer Ansprache zu ihrer Abschlussfeier hat Bill Gates Studierenden der Northern Arizona University mitgegeben, was er selbst gerne schon in jungen Jahren gewusst hätte. [Aus dem Archiv] Sein eigenes Studium in Harvard hat er zwar nicht regulär abgeschlossen - trotzdem ist Bill Gates mittlerweile ein gern gesehenes Gesicht an verschiedenen Universitäten. So auch auf dem Campus der Northern Arizona University (NAU).AnzeigeAnzeige Bei der Abschlussfeier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...