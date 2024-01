FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Start in das neue Börsenjahr 2024 könnte am Dienstag freundlich ausfallen. Nach einer richtungslosen Zeit rund um Weihnachten tendiert der Dax vor dem Auftakt an das obere Ende der jüngsten Spanne, die in den vergangenen zwei Wochen von 16 624 bis knapp 16 790 Punkten reichte. Der Broker IG taxierte den Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit 16 796 Punkten knapp darüber. Trotz der leichten Kursgewinne dürfte der Handel ruhig starten. Von der Leitbörse in New York kommen neue Impulse nach der Neujahrespause erst im Tagesverlauf. Aus Asien sind die Vorgaben eher negativ, mit Kursverlusten etwa in Hongkong. Für einen generell ruhigen Jahresauftakt spricht auch, dass einige Marktakteure erfahrungsgemäß erst später im Januar zurückkehren. Mit einem Gewinn von rund 20 Prozent war 2023 das zweitbeste Jahr für den Leitindex seit 2013. Analyst Thomas Altmann von QC Partners betonte daher unlängst seine Erwartung eines Realitätschecks für die Jahresendrallys.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Am letzten Handelstag des Jahres 2023 hat sich an der Wall Street die Stimmung leicht eingetrübt. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der sich am Vortag noch zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen hatte, schloss am Freitag 0,05 Prozent tiefer bei 37 689,54 Punkten. Dennoch ist der Dow im Börsenjahr 2023 um fast 14 Prozent gestiegen. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,28 Prozent auf 4769,83 Zähler, liegt damit aber aufs Jahr gesehen um mehr als 24 Prozent vorne. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel am Freitag um 0,43 Prozent auf 16 825,93 Punkte. Seit Jahresbeginn ging es um fast 54 Prozent nach oben. Die Jahresgewinne der Leitindizes resultierten aus der Ende Oktober begonnenen Kursrally. Die Erwartung bald wieder sinkender Leitzinsen in den USA hatte die Börsen befeuert. Etliche Marktexperten und Ökonomen rechnen bereits für die Sitzung der US-Notenbank Fed im März mit einer Zinssenkung.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Triste Konjunkturdaten haben am Dienstag auf die Kurse an den Börsen Chinas gedrückt. Die Stimmung in Chinas Industriebetrieben hatte sich entgegen den Erwartungen von Experten nochmals eingetrübt. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um mehr als ein Prozent. In Hongkong sank der Hang-Seng-Index um 1,7 Prozent. In Japan dauert die Neujahrspause derweil noch an, hier wurde nicht gehandelt.



DAX 16751,64 0,30%

XDAX 16768,21 0,40%

EuroSTOXX 50 4521,65 0,16%

Stoxx50 4093,37 0,32%



DJIA 37689,54 -0,05%

S&P 500 4769,83 -0,28%

NASDAQ 100 16825,93 -0,43%



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 136,80 -0,27%

DEVISEN:





Euro/USD 1,1031 -0,07%

USD/Yen 141,38 0,28%

Euro/Yen 155,96 0,18%

ROHÖL:





Brent 78,60 +1,56 USD

WTI 72,94 +1,29 USD

