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PR Newswire
02.01.2024 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 02

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

4.0850 USD

IE00BLRPQH31

29 December 2023


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

7.3364 USD

IE00BJXRZJ40

29 December 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF

3.7323 USD

IE00BLRPRQ96

29 December 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF

4.7213 USD

IE00BLRPRR04

29 December 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

5.4653 USD

IE000RMSPY39

29 December 2023

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

4.9750 USD

IE000PY7F8J9

29 December 2023

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)

Final Net Asset Value

FUND NAME

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

5.2280 USD

IE000QUCVEN9

29 December 2023


© 2024 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.