Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 02
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
4.0850 USD
IE00BLRPQH31
29 December 2023
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
7.3364 USD
IE00BJXRZJ40
29 December 2023
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
3.7323 USD
IE00BLRPRQ96
29 December 2023
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.7213 USD
IE00BLRPRR04
29 December 2023
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
5.4653 USD
IE000RMSPY39
29 December 2023
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
4.9750 USD
IE000PY7F8J9
29 December 2023
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
5.2280 USD
IE000QUCVEN9
29 December 2023