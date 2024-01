Rückschlag für ASML. Auf Druck der USA ziehen die Niederlande Teile der Export-Genehmigungen für Auslieferungen nach China zurück. Danone räumt auf und trennt sich von der Bio-Milchproduktesparte in den USA. Käufer ist die Private Equity Gesellschaft Platinum Equity. BYD bedrängt Tesla. Die Chinesen gaben am Montag bekannt, dass sie im 4. Quartal 526.000 EV-Fahrzeuge produziert haben, was die erwartete Produktion bei Tesla deutlich schlägt.Nach der offensiven Neujahrsansprache von Xi Jinping tauchen die chinesischen und taiwanesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...