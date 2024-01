Ausgedient! Revolution nach 140 Jahren!

Anzeige / Werbung

Der irische Arzt Francis Rynd erfindet 1844 die Hohlnadel (Kanüle) mit der man Medikamente direkt in einen Organismus injizieren kann.

Nun, genau 180 Jahr später, könnte es zur Ablösung dieser Technik kommen. Das bislang schon bekanntgegebene und erwartete vertragliche Auftragsvolumen des InsuJet, einer nadellosen Injektionsmethode, beträgt jetzt schon über 210 Mio. Dollar, die Börsenbewertung hingegen gerade einmal 25 Mio. Dollar. Und das dürfte aber erst der Auftakt zu weit Größerem gewesen sein!

Die Verkaufs- und Bedienungsschulungen für den neuen belgischen Vertragspartner wurden schon im November abgeschlossen, und nun beginnt die Vermarktung zunächst über 1.600 selbstständige Krankenpfleger*innen, welche die Vorteile des InsuJet-Geräts für die Diabetes-Community direkt demonstrieren können! Der neue Partner von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* erwartet, "mit Insujet den belgischen Diabetesmarkt zu revolutionieren"!

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, ein führender Entwickler von nadelfreien Geräten zur subkutanen Verabreichung von Therapeutika, freut sich bekannt zu geben, dass am 17. Dezember 2023 die Verrue Consulting Group BV mit Sitz in Belgien offizieller Vertriebspartner für das nadelfreie InsuJet-Gerät von NuGen wurde, welches darauf abzielt, die Pflege und das Leben von Millionen von Menschen und Diabetiker weltweit zu verbessern. Der InsuJet ist in Belgien als Medizinprodukt zum Verkauf zugelassen.

Die Laufzeit der Vertriebsvereinbarung beträgt 5 Jahre und NuGen schätzt den Umsatz auf etwa 2,4 Millionen US-Dollar, wenn die Zielmengen von 7.300 Geräten über die 5 Jahre erreicht werden. Das Unternehmen erwartet eine Bruttomarge von 72 %.

Die Vertriebswege zielen zunächst auf Kliniken, Apotheken, Online-Vertrieb und lokale Vertriebs-/Verkaufsagenten ab. Die von NuGen angebotene Verkaufsschulung für InsuJet wurde von Verrue im November 2023 abgeschlossen.

Als belgischer Distributor von Nugen freuen wir uns, mit Insujet den belgischen Diabetesmarkt zu revolutionieren. Bei Verrue haben wir mit unseren Anrufen begonnen und mehrere Termine vereinbart, um allein in Belgien mehr als 1.600 unabhängige Krankenpfleger*innen zu unterstützen. Wir sind beeindruckt von dem, was wir sehen und von den Veränderungen, die wir mit dem InsuJet auf dem Diabetikermarkt in Belgien bewirken können. Johan Verrue, General Manager. von Verrue Consulting Group BV

Verrue schätzt, dass die Gesamtmarktgröße in Belgien 770.000 Diabetiker mit Typ-1-Diabetes beträgt, auf die zunächst Verkäufe mit Schwerpunkt auf InsuJet ausgerichtet sein werden. Die Vertriebsunterstützung wird hauptsächlich aus selbständigen Krankenschwestern und Diabetesberatern bestehen, die von Verrue bereitgestellt werden.

NEWS-FAZIT:

Alle Verträge, die NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* 2023 abgeschlossen hat, haben einen geschätzten Vertragswert von weit über 210 Mio. Dollar - und das bei einer Bewertung der Aktie von gerade einmal 22 Mio. CAD.

Es fällt nicht schwer zu erkennen, dass der InsuJet auf dem Weg ist, die Diabetiker-Welt auf jedem Kontinent zu revolutionieren! Warum dies tatsächlich so sein könnte, liegt klar auf der Hand:

Der InsuJet erspart dem Diabetis-Patienten mehrmals täglich den Schmerz einer Injektion.

Der InsuJet erspart "Nadel-Phobikern" mehrmals täglich die Angst.

Der InsuJet erspart Diabetiker-Kindern traumatische Erlebnisse.

Der InsuJet eliminiert das Infektionsrisiko.

Der InsuJet verbessert die Wirkung des Insulins.

Der InsuJet vermindert den medizinischen Abfall.



Es gibt für uns keinen einzigen nachvollziehbaren Grund, warum der Markt die "nadellose Insulinspritze" InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* nicht mit offenen Armen empfangen sollte.

So ergibt es sich, dass dieses kleine Med-Tech-Startup im abgelaufenen Jahr eine Auftragspipeline von derzeit über 210 Mio. Dollar kreieren konnte, die vorwiegend ab dem Geschäftsjahr 2024 in den Büchern schlagend werden sollte.

Und wieder ein weiterer Großauftrag - dieses mal direkt aus dem Herzen der Europäischen Union! Die Bemühungen des abgelaufenen Jahres tragen nun Früchte, die sich in den Quartalsbilanzen 2024 bemerkbar machen sollten. Möglicherweise der beste Zeitpunkt, um in diese Aktie zu investieren! Meinung Redaktion

Auch Thitiwat Banchong-Aksorn, der Geschäftsführer des zuletzt bekannt gegebenen Vertragspartners, Advance Medical Life (Thailand), der seine Erfahrungen aus früheren Positionen bei Pfizer, Roche und Celgene mitbringt, zeigt sich von den Möglichkeiten begeistert, die der InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* bietet.

ZULETZT: NUGEN MEDICAL SIGNS 5-YEAR DISTRIBUTION AGREEMENT FOR INSUJET WITH ADVANCE MEDICAL LIFE CO.

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* freut sich, Advance Medical Life Co. mit Geschäftssitz in Bangkok als exklusiven Vertriebspartner für das nadelfreie InsuJet-Gerät von NuGen bekannt zugeben. Der InsuJet ist in Thailand als Medizinprodukt zum Verkauf zugelassen. Die Laufzeit der Vertriebsvereinbarung beträgt 5 Jahre und NuGen schätzt den Wert über die gesamte Laufzeit auf etwa 4,9 Millionen US-Dollar.

Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit NuGen, einem führenden Anbieter von nadelfreien Lösungen für Diabetiker in Thailand. Der innovative Ansatz von NuGen zur Eliminierung der Notwendigkeit von Nadeln ist bahnbrechend, da er den Komfort und die Compliance der Patienten direkt erhöht und die Lebensqualität verbessert" Thitiwat Banchong-Aksorn, CEO von Advanced Medical

DIE FAKTEN:

Rund 25 Mio. CAD beträgt der Börsenwert von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*. - Im Auftragsbuch steht aber jetzt schon über das Siebenfache an Wert! Diese Diskrepanz könnte eine der größten Chancen im Smallcap-Sektor darstellen. Die Insulet Corp. (NASDAQ: PODD), einer "Diabetiker-Aktie", wie auch NuGen eine ist, handelt bei einem KGV von über 148! Diesen Maßstab angelegt, müsste die Bewertung von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, wenn man die Bruttomarge von rund 70% in Betracht zieht, bei einem Vielfachen des derzeitigen Status Quo liegen!

WAS ANWENDER MEINEN:

Quelle: insujet.com



Anwender, Ärzte und auch erste Krankenkassen sind von den Vorteilen des InsuJets begeistert und überzeugt:

Rebecca aus Spanien über den InsuJet: "Der InsuJet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen. Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber der InsuJet kann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile!"

DAS VORBILD: +13.000% IM DIABETES-SEKTOR

Der Grund, warum die Aktie von Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) mehr als 13.000% zulegen konnte, ist eine revolutionäre Diabetiker-Technologie, der Omnipod®, dessen Kosten mittlerweile auch von vielen Krankenkassen übernommen wird. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist nun drauf und dran, möglicherweise in diesen großen Fußstapfen zu wandeln. Durch seinen in mehr als 40 Ländern zugelassenen "InsuJet", der eine schmerzfreie (weil nadellose) Insulinzufuhr ermöglicht, hat man gute Karten, dies zu realisieren. Eine erste riesige nationale "Krankenkasse", das NHS UK, ist schon an Bord!



NuGen Medical Devices Inc.

WKN: A3DABK, TSXV: NGMD

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist ein Spezialunternehmen für medizinische Geräte, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Technologien zur Arzneimittelabgabe konzentriert. Sein Hauptgeschäft ist die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativen nadelfreien Injektionsgeräten und -systemen für die subkutane Verabreichung von Medikamenten für mehrere wichtige Bereichen, einschließlich Diabetes, Anaphylaxie schwere Migräne, erektile Dysfunktion, chronische Anämie, Neutropenie, autoimmune rheumatoide Arthritis, Wachstums- und Fruchtbarkeitshormone, Psoriasis sowie DNA- und herkömmliche/pädiatrische Impfstoffe.

Das Flaggschiff ist der InsuJet, die nadelfreie Insulin-"Spritze", welche in 42 Ländern zugelassen ist und in 11 Ländern bereits vertrieben wird.

InsuJet, unser nadelfreies Injektionsgerät, bietet weltweit enorme Verkaufschancen, ist in 42 Ländern zum Verkauf zugelassen und hat in 11 Ländern aktive Vertriebsvereinbarungen. Ich möchte unser bestehendes Geschäft mit einem erweiterten Plan zur Monetarisierung von InsuJet-Verkäufen mit einem E-Commerce-Modell (hauptsächlich B2C) ergänzen. Eine Region von besonderem Interesse für uns ist Europa, wo InsuJet bereits zum Verkauf zugelassen ist und ein großer TAM (Total Addressable Market) vorhanden ist, der auf über 13 Milliarden Euro geschätzt wird. Die Nachfrage in dieser Region könnte leicht durch ein E-Commerce-Modell gedeckt werden, bei dem Onlinekäufe mit Versand und Erfüllung durch Drittanbieter zum Einsatz kommen. Ich freue mich darauf, in den kommenden Wochen detaillierter über die Einführung dieses Plans zu berichten. - Richard Buzbuzian Direktor von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*

ZUGELASSEN IN ÜBER 40 LÄNDERN

Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Cyprus, Czech, Croatia, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Jordan, Kingdom of Saudi Arabia, Latvia, Luxembourg, Lithuania, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, Yemen

Das wirklich sensationelle an diesem System von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist, dass es sich nicht mehr in der Entwicklungsphase befindet, sondern für den "InsuJet", eine Version speziell für Diabetiker, schon eine breite Zulassungsbasis hat. Und nicht nur das, man kann das Gerät schon online bestellen und die Kritiken sind phantastisch. Das Wichtigste aber - es ist "idiotensicher" und super einfach zu handhaben, wie das Video weiter oben beweist!

DER MARKT

Der InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* zielt auf den Diabetes-Markt ab, und diese Branche explodiert gerade förmlich. Nach Schätzungen der Internationalen Diabetes Förderation wird die Zahl der Diabetiker weltweit bis 2025 um mehr als 50 Prozent ansteigen (Quelle: Handelsblatt). In Deutschland sind etwa 10% der Diabetiker Kinder zwischen 0 und 18 Jahren.

DIE VORTEILE DER "NADELLOSEN" INJEKTION

Stichwort: Nadelphobie

Diabetes bei Kindern

Schmerzfreie Administrierung - genauere Einnahme

Vorteile für Ärzte und Krankenschwestern

weniger medizinscher Abfall

exakte Dosierung



MITBEWERBER

Natürlich wollen wir nicht verhehlen, dass es auch andere Geräte gibt, mit denen man ohne Nadel Wirkstoffe injizieren kann. Diese sind aber oft nur für den klinischen Einsatz konzipiert. Für Diabetiker sind diese Geräte oft so zugeschnitten, dass nur eine bestimmte Insulinmarke damit einsetzbar ist. Der InsuJet ist aber markenübergreifend einsetzbar. Dank des wiederverwendbaren InsuJet-Düsendesigns ist das Gerät perfekt für die Insulintherapie geeignet. Andere nadelfreie Injektoren verwenden Einwegdüsen, wodurch sie deutlich unpraktischer sind.

FAZIT:

Zulassungshürden gibt es für NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, abgesehen vom US-Markt, keine mehr zu überwinden, aber auch die dürften nicht zu hoch liegen, denn man kann immerhin auf die EU-Genehmigung verweisen, und allein der EU-Markt ist gigantisch groß. Die Vorteile einer "nadellosen" Verabreichung von Insulin liegen auf der Hand:

kein Schmerz,

keine Entzündungen an der Einstichstelle

weniger medizinischer Abfall

Die einzige Frage, die sich nun stellt, ist, ob der neue CEO nun die Verkaufslawine lostreten und die Vorzüge des InsuJets ins rechte Licht rücken kann. Wenn dies gelingt, und davon gehen wir aus, dann ist die derzeitige Bewertung von etwa 20 Mio. CAD ein wahres Schnäppchen mit echtem Vervielfachungspotential!

