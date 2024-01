Der DAX befindet sich weiterhin in einer Seitwärtsphase nach der Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend. Dabei konnte der DAX in den Vortagen den 10er-EMA nach oben durchbrechen und damit ein kurzfristiges Long-Signal generieren. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Dienstag, dem ersten Börsentag im neuen Jahr, im Bereich von 16.820 Punkten. Angetrieben wird der DAX dabei unter anderem vom ebenfalls starken S&P 500, der Kurs auf die ...

