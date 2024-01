EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Personalie

Allane Mobility Group: Eckart Klumpp tritt Amt des Vorstandsvorsitzenden an Pullach, 2. Januar 2024 - Eckart Klumpp hat am 1. Januar 2024 sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Allane Mobility Group ("Allane"), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, angetreten. Er folgt damit auf Donglim Shin, der das Unternehmen zum 31. Dezember 2023 verlassen hatte. Um gemeinsam mit seinem Vorgänger einen optimalen Übergang zu gewährleisten, war Eckart Klumpp bereits seit Oktober 2023 in beratender Funktion bei Allane tätig. Er wurde Ende letzten Jahres vom Aufsichtsrat der Allane SE zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Jochen Klöpper, Aufsichtsratsvorsitzender der Allane SE: "Wir freuen uns sehr, dass wir Eckart Klumpp als neuen Vorstandsvorsitzenden für Allane gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen internationalen Erfahrung in den Bereichen Automobilfinanzierung und Vertrieb ist er der ideale Kandidat für dieses Amt. Ich wünsche ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats und aller Mitarbeitenden von Allane einen guten Start und viel Erfolg in seiner neuen Rolle." Eckart Klumpp, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen Álvaro Hernández und dem gesamten Allane Team die weitere Entwicklung des Unternehmens zu gestalten. Die große Expertise, das ganzheitliche Konzept im Sinne umfassender Mobilitätslösungen und das erfolgreiche Geschäftsmodell von Allane haben ein großes Wachstumspotential. Wir wollen die Marktposition von Allane ausbauen und nachhaltig wachsen." Eckart Klumpp begann seine Karriere 1991 bei der der Mercedes-Benz AG und war in verschiedenen Führungspositionen bei unterschiedlichen Unternehmen aus der Banken- und Automobilbranche, darunter auch DaimlerChrysler Financial Services, LLC, tätig. Er wurde im Juni 2020 zum Chief Commercial Officer von Hyundai Capital America ernannt und hat das operative Geschäft in den Bereichen Autoleasing und -finanzierung im Rahmen seiner Tätigkeit erheblich vorangetrieben. Bildmaterial: Porträt: Eckart Klumpp (Bildrechte: Hyundai Capital America) --- Über Allane Mobility Group: Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftsfeldern Retail Leasing, Flottenleasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen. Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 717 Millionen Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. https://allane-mobility-group.com Kontakt: Allane Mobility Group Investor Relations +49 89 7080 81 610 ir@allane.com



