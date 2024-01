So startet der DAX in das neue Handelsjahr 2024 und das wird laut den Analysten in dieser Handelswoche besonders wichtig. Außerdem im Fokus: die Aktien von Sartorius und ASML. Der Start in das Börsenjahr 2024 in Deutschland ist am Dienstag freundlich ausgefallen. Der Leitindex DAX, der im vergangenen Jahr um gut 20 Prozent gestiegen war und ein Rekordhoch erreicht hatte, legte auch am ersten Handelstag 2024 zu. Am Morgen stieg das Börsenbarometer ...

