Vancouver, British Columbia, Kanada - 2. Januar 2024 - Ximen Mining (TSX-V: XIM) (FWB: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das "Unternehmen") gibt mit Freude eine Vereinbarung für ein zweiphasiges Projekt zur Erzeugung von sauberem Strom mit den Firmen Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG/Vancouver, British Columbia) und Renewable Energy Power (Roberts Creek, British Columbia) bekannt, bei der es um die Planung, Ausstattung und Stromversorgung der Goldmine Kenville in Nelson in British Columbia geht, die damit ihre Nullemissionsziele erreichen soll. Die erste Phase umfasst die Installation von drei 10 kW-Lithium-Eisenphosphat-Speicherbatterien, die mit Solarzellen verbunden sind und drei Betriebsgebäude mit Strom versorgen sollen. Die zweite Phase umfasst ein 1 MW-Batteriespeichersystem (BESS) mit großen Kompressoren, Belüftung und Beleuchtung für das Bergbaugelände und sieht auch eine 20 kW-Turbine am Fluss zur Stromerzeugung vor. Die Versorgung mit sauberem Strom aus Sonnenenergie und Wasserkraft wird erneuerbare Energie zu niedrigeren Kosten mit einer angestrebten Kapitalrendite (ROI) nach drei Jahren bereitstellen. Gleichzeitig sollen damit die Vorteile einer Steuervergünstigung für sauberen Strom und saubere Energie genutzt werden.

Die 40 Fuß-Behälter dienen als große Batteriespeichersysteme und externe Klimaanlagen zur Kühlung

Die 40 Fuß-Behälter dienen als große Batteriespeichersysteme und externe Klimaanlagen zur Kühlung

Dank dem BESS-Projekt ist Ximen Mining in der Lage, das System außerhalb der Spitzenzeiten aufzuladen und die gespeicherte Energie während der Spitzenzeiten, normalerweise zwischen 17 und 19 Uhr, wieder an das Netz abzugeben. Das System bleibt das ganze Jahr über in Betrieb, wird aber vor allem in den extremen Kälteperioden zwischen Dezember und Februar von besonderer Bedeutung sein. BESS wird dazu beitragen, die Verbrauchsspitzen zu glätten und die Kosten des Energieankaufs senken, wodurch auch die Tarife niedriger ausfallen.

"Ximen Mining Corp. ist über die Bekanntgabe dieser Öko-Strom-Partnerschaft mit den Firmen Energy Plug Technologies Corp und Renewable Energy Power hocherfreut. Unsere zweiphasige Initiative in der Goldmine Kenville mit dem Einbau von Solarpaneelen, Lithium-Eisenphosphat-Batterien und einem 1 MW-Batteriespeichersystem zeugt von unserem Bekenntnis zum nachhaltigen Bergbau. Dieses zukunftsorientierte Projekt steht im Einklang mit unseren Nullemissionszielen. Es gewährleistet einen effizienten und kostengünstigeren Betrieb und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe für eine verantwortungsbewusste Rohstoffgewinnung", erklärt Christopher Anderson, CEO von Ximen Mining.

"Mit dem Abschluss einer Vereinbarung mit Ximen Mining zum Jahresende 2023 setzen wir von Energy Plug unsere dynamische Entwicklung fort, um Unternehmen mit dem Einbau von BESS-Systemen dabei zu unterstützen, ein Zeichen für die Umwelt zu setzen und gleichzeitig ihre Bilanz zu verbessern", so Broderick Gunning, President und CEO von Energy Plug Corp.

Für das Board of Directors:

"Christopher R. Anderson"

Christopher R. Anderson,

President, CEO und Direktor

604 488-3900

Investor Relations:

604-488-3900

mailto:ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Das Unternehmen hat darüber hinaus auch eine 100%ige Beteiligung an der Goldmine Kenville in der Nähe von Nelson (British Columbia) erworben, die alle ober- und unterirdischen Rechte, Gebäude und Gerätschaften umfasst.

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen über den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und die Ausübung der Option. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "versucht", "potentiell", "Ziel", "aussichtsreich" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "dürften", "können", "könnten" oder "sollten". Es handelt sich auch um Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die geplante Transaktion nicht zeitgerecht oder überhaupt genehmigt. Für weitere Details zu Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen empfehlen wir dem Leser, die Berichte des Unternehmens zu konsultieren, die über das System für Elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat der Vereinigten Staaten statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73140Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73140&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98420B2003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.